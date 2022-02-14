Brasil recebe mais 3 milhões de vacinas da Pfizer nesta segunda-feira (14)

Os imunizantes da Pfizer serão distribuídos para que os estados prossigam com a vacinação Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério da Saúde recebeu mais 3 milhões de doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14). O lote é composto por 1,1 milhão de doses de uso adulto e 1,8 milhão para uso pediátrico, ambas produzidas pela farmacêutica norte-americana.

Uma parte da remessa desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), no domingo (13) e o restante chegou ao País nesta madrugada. As vacinas serão distribuídas às unidades federativas nos próximos dias.

O lote se une às mais de 8 milhões de doses de imunizantes da Pfizer que chegaram ao Brasil na última semana. Das 431 milhões de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde na Campanha de Vacinação contra a Covid-19, cerca de 190 milhões são da farmacêutica.

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