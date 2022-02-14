Brasil recebe mais 3 milhões de vacinas da Pfizer nesta segunda-feira (14)

O Ministério da Saúde recebeu mais 3 milhões de doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14). O lote é composto por 1,1 milhão de doses de uso adulto e 1,8 milhão para uso pediátrico, ambas produzidas pela farmacêutica norte-americana.
Uma parte da remessa desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), no domingo (13) e o restante chegou ao País nesta madrugada. As vacinas serão distribuídas às unidades federativas nos próximos dias.
O lote se une às mais de 8 milhões de doses de imunizantes da Pfizer que chegaram ao Brasil na última semana. Das 431 milhões de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde na Campanha de Vacinação contra a Covid-19, cerca de 190 milhões são da farmacêutica.
CAMPANHA
Mais de 154 milhões de brasileiros já foram imunizados com as duas doses ou dose única da vacina Covid-19, o que representa 86% do público-alvo acima de 12 anos. No caso das crianças de 5 a 11 anos, cerca de 4 milhões foram imunizadas com a primeira dose.