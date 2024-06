Brasil condena ataque que feriu três brasileiros no Líbano

Fatima Boustani, de 30 anos, está entre as vítimas. O estado de saúde dela é considerado gravíssimo, segundo familiares

O governo brasileiro condenou bombardeio que deixou três brasileiros feridos nesse sábado (1°) no Líbano. Em nota, a chancelaria brasileira informou que os feridos receberam atendimento médico no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, cidade localizada no sul do país. Os nomes das vítimas não foram divulgados.