Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Boneca Annabelle de "Invocação do Mal" é destruída em incêndio no RJ
Durante exposição

Boneca Annabelle de "Invocação do Mal" é destruída em incêndio no RJ

Exposição sobre cinema da Warner Bros foi destruída pelo fogo em uma área externa de shopping. Além de Anabelle, outras atrações de filmes  como "Harry Potter", "Batman" e"Scooby-Doo" também foram perdidas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jul 2024 às 06:03

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 06:03

Um incêndio destruiu na madrugada desta terça-feira (9) uma exposição sobre cinema da Warner Bros na área externa do Shopping Nova América, em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido.
A exposição interativa tinha atrações ligadas a filmes como "Harry Potter", "Batman", "Annabelle", "Scooby-Doo" e ao Universo DC. Foi aberta no dia 14 de junho e funcionaria até agosto, com figurinos, objetos de cena e personagens.
oneca Annabelle: original do filme 'Invocação do Mal'
Boneca Annabelle do filme 'Invocação do Mal' foi destruída em incêndio no RJ Crédito: Divulgação
Toda a estrutura do pavilhão foi destruída. O fogo começou por volta das 2h45 e foi controlado às 5h. Bombeiros seguem no local para realizar a operação de rescaldo.
Em nota, o shopping informou que o incêndio não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá funcionando normalmente nesta terça.
"A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação", diz a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados