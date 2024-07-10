Boneca Annabelle de "Invocação do Mal" é destruída em incêndio no RJ

Um incêndio destruiu na madrugada desta terça-feira (9) uma exposição sobre cinema da Warner Bros na área externa do Shopping Nova América, em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido.

A exposição interativa tinha atrações ligadas a filmes como "Harry Potter", "Batman", "Annabelle", "Scooby-Doo" e ao Universo DC. Foi aberta no dia 14 de junho e funcionaria até agosto, com figurinos, objetos de cena e personagens.

Boneca Annabelle do filme 'Invocação do Mal' foi destruída em incêndio no RJ Crédito: Divulgação

Toda a estrutura do pavilhão foi destruída. O fogo começou por volta das 2h45 e foi controlado às 5h. Bombeiros seguem no local para realizar a operação de rescaldo.

Em nota, o shopping informou que o incêndio não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá funcionando normalmente nesta terça.