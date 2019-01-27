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BARRAGEM

Bombeiros: número oficial de mortos em Brumadinho sobe para 37

Trabalhos de busca foram interrompidos devido ao risco de rompimento da barragem número seis

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2019 às 13:11
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retoma as buscas por sobreviventes da tragédia causada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na tarde deste sábado (26). Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS
O tenente-coronel Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, informou neste domingo (27), durante a manhã, que o número oficial de mortos com o rompimento da barragem em Brumadinho (MG) subiu de 34 para 37 e que 192 pessoas foram resgatadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 24 mil pessoas foram afetadas de algum modo pelo rompimento da barragem.
Em entrevista ao canal de TV GloboNews, Aihara reforçou o pedido para a evacuação da população da região de Brumadinho com urgência devido ao risco de rompimento da barragem número seis. "O risco iminente de rompimento realmente existe", disse Aihara.
"As pessoas devem abandonar as suas casas e devem se dirigir aos pontos de encontro", acrescentou. Os pontos de encontro para quem deve abandonar suas casas em Brumadinho são: Igreja Matriz, Morro do Querosene e a delegacia de polícia. Segundo ele, os trabalhos de busca foram interrompidos devido ao risco de rompimento da barragem número seis.

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