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Minas Gerais

Bombeiros encontram mais um corpo em Brumadinho

Agora são 248 corpos de vítimas do rompimento da barragem localizados

Publicado em 

11 jul 2019 às 21:04

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 21:04

Bombeiros encontram mais um corpo em Brumadinho Crédito: Adriano Machado
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou mais um corpo de vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho (MG).
Com a localização, sobe para 248 o número de óbitos contabilizados. O corpo, no entanto, não foi identificado. Segundo nota do Corpo de Bombeiros, “o estado de decomposição não permite identificar o sexo ou idade provável da vítima. O corpo foi encontrado sem um dos membros inferiores”. Agora são 22 os desaparecidos.
> Executivos da Vale conseguem evitar acareação em CPI de barragem
O corpo foi localizado na área Remanso 2, elencada como de “alta relevância” para as buscas que continuam na região. Os bombeiros fizeram uso de informações prévias e cruzamento de dados para chegar ao corpo.
“O corpo foi encontrado a três metros de profundidade, após trabalho de escavação (...) com apoio de máquinas pesadas”, descrevem os bombeiros mineiros. O corpo localizado já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.
> Barragem se rompe após chuvas na Bahia e moradores deixam casas

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