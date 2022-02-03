Bombeiros encontram 12° corpo em Franco da Rocha após deslizamento

Mais um corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nos escombros do deslizamento de terra ocorrido na manhã de domingo (30) na rua São Carlos, Parque Paulista, em Franco da Rocha. A vítima foi retirada na madrugada desta quinta-feira (3) e até o momento não foi identificada.

Na madrugada passada, os bombeiros encontraram os corpos dos gêmeos Lucas e Letícia dos Santos Sampaio, de 16 anos, e do avô deles, José Bonfim Filho, 82.

Agora são 28 mortes confirmadas no estado, sendo a maioria em Franco da Rocha, após as fortes chuvas que atingem São Paulo desde sexta-feira (28). Seis pessoas ainda estão desaparecidas, todas do mesmo local no Parque Paulista.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e funcionários da área da saúde seguem trabalhando nas buscas.

São contabilizadas 12 mortes em Franco da Rocha, quatro em Francisco Morato, três em Embu das Artes, uma em Arujá, uma em Itapevi (todas na Grande SP), cinco mortes em Várzea Paulista (a 54 km da capital), uma em Jaú (a 287 km da capital) e uma em Ribeirão Preto (a 313 km da capital), segundo a Defesa Civil Estadual.

MORTOS EM FRANCO DA ROCHA

Cléber Bonfim, 37



Anderson da Costa, 26



Vinicius, 13



Amanda Sales, 25



Diego dos Santos, 28



Lucas dos Santos, 16



Letícia dos Santos Sampaio, 16



José Bonfim Filho, 82



José Aílton Vitor Silva, 30



Adriana da Silva Santos, 33



Oziel Vitor, 2



12ª Vítima: ainda não identificada



COMO AJUDAR

A Cruz Vermelha recebe doações de dinheiro pelo site, que permite pagamento no crédito, boleto e Pix. Também podem ser feitas presencialmente, na sede no bairro Indianópolis, em São Paulo, na av. Moreira Guimarães, 699.

A Cufa (Central Única das Favelas), em parceria com a FNA (Frente Nacional Antirracista) e a emissora Band, recebe doações de roupas, materiais de limpeza, higiene e eletrodomésticos em diversos pontos na capital, Barueri e Cajamar. Além disso, doações em dinheiro podem ser feitas por Paypal, Pix, boleto, cartão de crédito. Acesse a lista completa de endereços e formas de pagamento.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) recebe alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas e água em todas as 57 estações (exceto Capuava, da Linha 10-Turquesa, que passa por obras). Os produtos serão enviados ao Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo e ONGs dos municípios de Francisco Morato e Franco da Rocha, que sofreram alagamentos e são atendidos pela CPTM.

A Caasp (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), em iniciativa conjunta com a Comissão de Ação Social e Cidadania da OAB-SP, recebe doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal em todas as unidades da Caasp no estado. Doações em dinheiro também podem ser feitas pelo Pix [email protected]

O Fundo Social de Solidariedade de Cajamar recebe doações de alimentos não perecíveis, água, roupas, colchões, lençol/jogo de cama, produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar famílias de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. As doações podem ser deixadas entre 7h e 17h em diversos pontos da cidade:

Núcleo do Idoso (NIC) do Polvilho, av. Tenente Marques, 3419, Polvilho;

Ginásio Poliesportivo Antônio Carlos Tramassi, rua Creusa Ferreira L. S. Araújo, 120, Polvilho;

Ginásio Poliesportivo Paulo Olavo dos Santos, av. Bento da Silva Bueno, 537, Pq. Paraíso;

Ginásio Poliesportivo Lamartine de Paula Lima, av. Prof. Walter Ribas de Andrade, 300, Centro;

Fundo Social de Solidariedade, av. Arnaldo Rojek, 403, Jardim Penteado.

Da mesma forma, a Prefeitura de Franco da Rocha recebe doações de alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza e de higiene pessoal nos seguintes endereços:

Grêmio Desportivo Garoa, rua Coronel Fagundes, 280, Centro;

Fundo Social de Solidariedade, rua Bernardino dos Passos, 72B, Jardim Cruzeiro;

EMEB Maria Hernandez Aguilar, rua Carlos Magno, 449, Jardim dos Reis;

Rua Francisco José, 46, Jardim dos Reis.

A Prefeitura de Jaú recebe doações de alimentos, móveis e utensílios domésticos no Ginásio de Esportes da Vila Netinho, na rua Dom Pedro I, Jardim Netinho Prado. Já o Fundo Social de Solidariedade (na rua Marechal Bittencourt, 656) e o Paço Municipal da Prefeitura (na rua Riachuelo, 306) recebem apenas alimentos.

A Prefeitura de Várzea Paulista pede doações de produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, colchões, roupas de cama, vassouras e rodos. As entregas podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade, na rua Pedro Poloni, 36.