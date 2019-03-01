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Carnaval 2019

Bombeiros dão aval para desfiles no Sambódromo do Rio de Janeiro

Após vistoria realizada nesta sexta-feira (1º), a corporação emitiu nota informando que não irá se opor à realização dos eventos

Publicado em 

01 mar 2019 às 19:32

Publicado em 01 de Março de 2019 às 19:32

Sambódromo, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Corpo de Bombeiros não vê problemas para a liberação do Sambódromo para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Após vistoria realizada nesta sexta-feira (1º), a corporação emitiu nota informando que no laudo técnico que será entregue para a Justiça do Rio não irá se opor à realização dos eventos.
“No entanto, há pendência de documentação por parte do responsável legal da Sapucaí, como Anotações de Responsabilidade Técnica de instalações elétricas e estrutura (que são pareces de Engenharia e Arquitetura), por exemplo”, diz a nota.
A corporação finaliza a nota informando que, em 2018, notificou a Riotur para legalização do espaço no que diz respeito à segurança contra incêndio e pânico.
> Blocos agitam o carnaval de Norte a Sul do ES; veja a programação
Para a liberação do Sambódromo pela Justiça do Rio, faltam ainda as assinaturas da Riotur e da Liga Independente das Escola de Samboa (Liesa) do Termo de Responsabilidade.

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