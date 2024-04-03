Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bombeiros cortam máquina no meio após padeiro ficar com a mão presa
Em Goiás

Bombeiros cortam máquina no meio após padeiro ficar com a mão presa

A máquina foi acionada acidentalmente. A vítima estava consciente durante o resgate, mas com graves ferimentos no braço esquerdo, informou os Bombeiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 abr 2024 às 13:55

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 13:55

A máquina foi cortada para liberar o braço do homem
A máquina foi cortada para liberar o braço do homem Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O funcionário de uma padaria precisou ser resgatado após prender a mão numa máquina de fazer massa na manhã desta quarta-feira (3) no Setor Fumal, em Luziânia (GO). A máquina foi acionada acidentalmente. Murilo Souza Carvalho, 46, fazia a limpeza e manutenção da máquina no momento do acidente.
Ele ficou com braço e mão presos. A vítima estava consciente durante o resgate, mas com graves ferimentos no braço esquerdo, informou os Bombeiros. A máquina foi cortada para liberar o braço do homem. Os Bombeiros tentaram desmontar a máquina, mas optaram por "equipamentos de desencarceramento devido à quantidade significativa de sangue perdida pela vítima".
Murilo foi levado até a UPA de Luziânia. O UOL tenta contato com a Prefeitura de Luziânia para saber mais informações sobre o estado de saúde de Murilo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Goiás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados