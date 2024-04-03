Bombeiros cortam máquina no meio após padeiro ficar com a mão presa

A máquina foi cortada para liberar o braço do homem Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O funcionário de uma padaria precisou ser resgatado após prender a mão numa máquina de fazer massa na manhã desta quarta-feira (3) no Setor Fumal, em Luziânia (GO). A máquina foi acionada acidentalmente. Murilo Souza Carvalho, 46, fazia a limpeza e manutenção da máquina no momento do acidente.

Ele ficou com braço e mão presos. A vítima estava consciente durante o resgate, mas com graves ferimentos no braço esquerdo, informou os Bombeiros. A máquina foi cortada para liberar o braço do homem. Os Bombeiros tentaram desmontar a máquina, mas optaram por "equipamentos de desencarceramento devido à quantidade significativa de sangue perdida pela vítima".