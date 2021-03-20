Bolsonaro visita Taguatinga e divulga vídeo para criticar o "fique em casa"

O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou neste sábado (20) o bairro de Chaparral, em Taguatinga, no Distrito Federal Crédito: Twitter/ @jairbolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou neste sábado (20) o bairro de Chaparral, em Taguatinga, no Distrito Federal (DF), onde aproveitou para gravar vídeo com os moradores locais e criticar as medidas de distanciamento social.

"Chaparral, Taguatinga, local onde os efeitos do fique em casa são os mais sentidos", escreveu o presidente, em publicação há pouco, no Twitter. Nos últimos dias, o presidente tem criticado abertamente os governadores por medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas para conter o agravamento da pandemia de covid-19.

- Chaparral/Taguatinga/DF

- 20/março/2021.

- Local onde os efeitos do "fique em casa" são mais sentidos. pic.twitter.com/AxSiGYZZHC — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 20, 2021