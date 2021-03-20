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Distrito Federal

Bolsonaro visita Taguatinga e divulga vídeo para criticar o "fique em casa"

Nos últimos dias, o presidente tem criticado abertamente os governadores por medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas para conter o agravamento da pandemia

Publicado em 20 de Março de 2021 às 15:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mar 2021 às 15:34
Bolsonaro em visita ao bairro de Chaparral, em Taguatinga, no Distrito Federal (DF)
O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou neste sábado (20) o bairro de Chaparral, em Taguatinga, no Distrito Federal Crédito: Twitter/ @jairbolsonaro
O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou neste sábado (20) o bairro de Chaparral, em Taguatinga, no Distrito Federal (DF), onde aproveitou para gravar vídeo com os moradores locais e criticar as medidas de distanciamento social.
"Chaparral, Taguatinga, local onde os efeitos do fique em casa são os mais sentidos", escreveu o presidente, em publicação há pouco, no Twitter. Nos últimos dias, o presidente tem criticado abertamente os governadores por medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas para conter o agravamento da pandemia de covid-19.
Mais cedo, o presidente, também por meio da mesma rede social, divulgou o início das atividades do Hospital de Campanha do Exército, em Porto Alegre (RS), que começou a receber os primeiros pacientes com Covid-19.

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