Bolsonaro vai se dedicar a municípios sem segundo turno em 2024

BRASÍLIA (DF) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve se empenhar especialmente como cabo eleitoral nas disputas municipais do ano que vem em cidades menores, com menos de 200 mil habitantes. A avaliação, segundo o filho e senador Flávio Bolsonaro (PL), é que o ex-mandatário tem grande capacidade de transferência de votos nesses locais.

Assim, a estratégia do PL será priorizar cidades sem segundo turno, em que há expectativa de ele eleger um número maior de candidatos aliados.

Bolsonaro vai visitar municípios em 2024 para eleger candidatos aliados Crédito: REUTERS/ADRIANO MACHADO

"Nas cidades menores, ele vai ter dedicação especial, porque o apoio pode transferir 20%, 30% de votos para um candidato que seja aliado nosso na prefeitura municipal", disse o senador à reportagem.

Ainda que tenha vencido em 16 capitais contra 11 do PT, Bolsonaro teve um desempenho eleitoral melhor em cidades menores em comparação com 2018.

De acordo com o senador, o ex-presidente vai dar a palavra final sobre os principais candidatos nos grandes centros. Ele próprio é um dos nomes colocados para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro.

Há uma preocupação especial com o Sudeste, onde, apesar de Bolsonaro ter tido mais votos que Lula, ficou muito aquém da expectativa de sua equipe. Um caso especial é Minas Gerais.