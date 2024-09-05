Bolsonaro vai entrar na campanha de Nunes, diz Tarcísio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está animado para entrar mais ativamente na campanha do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), pela reeleição.

Segundo o governador, os próximos passos serão definidos depois do ato convocado pela oposição pelo 7 de setembro. A manifestação bolsonarista acontece na Avenida Paulista neste sábado (7) e tem como principal motivação o impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Com o avanço de Pablo Marçal (PRTB) nas pesquisas eleitorais de São Paulo, Tarcísio e Bolsonaro se reuniram na sede do PL, em Brasília, na quarta-feira (5).

O encontro aconteceu em meio ao tensionamento da relação entre Nunes e o ex-presidente, em razão da aproximação de Bolsonaro e Marçal.

Nesta quinta-feira (5), Tarcísio e Nunes visitaram juntos a obra das futuras instalações da estação Aricanduva da linha verde do metrô, na capital paulista.

Segundo o governador, o encontro com Jair Bolsonaro foi ótimo. Tarcísio disse ter mostrado ao ex-presidente o avanço da campanha de Nunes, que na opinião dele é o candidato que mais tem crescido.