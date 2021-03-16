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Covid-19

Bolsonaro tem maior menção negativa no Twitter desde o início do mandato

O principal motivador do aumento da rejeição é a troca no comando do Ministério da Saúde em meio ao pior momento da pandemia de Covid-19 no país

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 14:43
Jair Bolsonaro em reunião extraordinária de Presidentes do PROSUL (videoconferência).
Jair Bolsonaro em reunião extraordinária de Presidentes do PROSUL (videoconferência) Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atingiu nesta terça-feira (16) recorde de menções negativas no Twitter desde o início do mandato, segundo mostra levantamento realizado pelo banco Modalmais e a consultoria AP Exata. Nesta terça-feira (16), o presidente tem 73% de menções negativas (alta de 5 pontos percentuais em relação a segunda, dia 15) e 27% de menções positivas.
O principal motivador do aumento da rejeição é a troca no comando do Ministério da Saúde em meio ao pior momento da pandemia no país. A condução da crise sanitária pelo governo e subida de preços também contribuem para manter em alta a rejeição ao presidente nas redes sociais. Segundo relatório, a manutenção das "menções negativas em níveis tão negativos pode gerar o afastamento de forças políticas que circulam hoje em torno do Planalto".
Internautas veem com desconfiança a capacidade que o novo indicado para assumir a pasta - o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga – tem de corrigir os rumos do país no combate ao vírus. Mais cedo, antes de reunião no Ministério da Saúde, Queiroga sinalizou continuidade dos atuais esforços da pasta e afirmou que a política de enfrentamento à Covid-19 no país "é do governo Bolsonaro e não do ministro da Saúde".
A crise afetou também o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que sai enfraquecido do episódio de sucessão do atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Lira é criticado por bolsonaristas pela indicação da médica Ludhmila Hajjar, a qual apoiadores do presidente acusam de ligação com desafetos políticos de Bolsonaro.

GOVERNADOR DE MINAS GERAIS

Também é alvo de críticas o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que anunciou medidas mais restritivas para conter a disseminação do novo coronavírus no Estado. Entre os Estados que decretaram restrições mais severas, Zema tem destaque por, até então, ter tido a simpatia de apoiadores do presidente.
Em abril do ano passado, o governador mineiro criticou medidas como o fechamento do comércio para reduzir a circulação do novo coronavírus. Para Zema, o vírus precisava "viajar um pouco"
Nas redes também houve críticas ao anúncio de que a maior parte dos beneficiários do novo auxílio emergencial irá receber o piso previsto de R$ 150. Maior parte das críticas faz referência ao aumento dos preços sinalizando que o benefício será pouco.

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