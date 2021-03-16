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Ministro da Saúde

"Política de saúde não é do ministro, é do governo Bolsonaro", diz Queiroga

Médico, novo ministro da Saúde disse que dará continuidade ao trabalho do general do Exército Eduardo Pazuello

Publicado em 16 de Março de 2021 às 11:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 11:43
Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Reprodução/GloboNews
Indicado para o Ministério da Saúde e atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, afirmou nesta terça-feira (16) que dará continuidade ao trabalho do ministro da Saúde Eduardo Pazuello e garantiu que a política de enfrentamento à Covid-19 no país "é do governo Bolsonaro e não do ministro da Saúde".
"O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a este trabalho para conseguirmos vencer esta crise na saúde pública"
Marcelo Queiroga - Médico cardiologista escolhido como novo ministro da Saúde
"Não vim para avaliar gestão Pazuello, vim para trabalhar pelo Brasil", afirmou o médico na chegada à reunião com a cúpula do Ministério da Saúde para discutir a transição do comando da pasta.
Queiroga deve substituir o atual ministro da Saúde na chefia da pasta após desgaste que Eduardo Pazuello sofreu após entraves à campanha de vacinação e ao colocar em prática temas defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, como a recomendação de medicamentos sem eficácia comprovada.
Queiroga reforçou também a necessidade de união nacional e de desenvolvimento de um plano para o combate contra a Covid-19. Segundo ele, sua nomeação depende de publicação em Diário Oficial da União (DOU) e de determinações do presidente Jair Bolsonaro, o qual "está muito preocupado com a situação da pandemia no país", disse.

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