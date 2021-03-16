"Política de saúde não é do ministro, é do governo Bolsonaro", diz Queiroga

Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Reprodução/GloboNews

"O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a este trabalho para conseguirmos vencer esta crise na saúde pública" Marcelo Queiroga - Médico cardiologista escolhido como novo ministro da Saúde

"Não vim para avaliar gestão Pazuello, vim para trabalhar pelo Brasil", afirmou o médico na chegada à reunião com a cúpula do Ministério da Saúde para discutir a transição do comando da pasta.

Queiroga deve substituir o atual ministro da Saúde na chefia da pasta após desgaste que Eduardo Pazuello sofreu após entraves à campanha de vacinação e ao colocar em prática temas defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, como a recomendação de medicamentos sem eficácia comprovada.