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Estado de saúde

Bolsonaro tem boa aceitação de dieta líquida e tira sonda, diz boletim médico

O presidente, contudo, segue sem previsão de alta. Ele foi internado com quadro de obstrução intestinal
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 jan 2022 às 19:44

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 19:44

O presidente da República, Jair Bolsonaro, aceitou bem a alimentação líquida e teve retirada a sonda nasogástrica, segundo boletim médico divulgado na noite desta terça-feira (4) pelo hospital Vila Nova Star, onde está internado desde segunda-feira (3), na zona Sul de São Paulo. De acordo com o informe, o trato digestivo de Bolsonaro mostra sinais de recuperação, mas ainda não há previsão de alta.
“O Hospital Vila Nova Star informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, evoluiu com boa aceitação da dieta líquida ofertada durante o dia, o que motivou a retirada da sonda nasogástrica. O trato digestivo do paciente mostra sinais de recuperação. No momento, não há previsão de alta”, diz o texto do boletim.
O presidente Jair Bolsonaro postou foto em que aparece em leito de hospital
O presidente Jair Bolsonaro postou foto em que aparece em leito de hospital Crédito: Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro
No boletim médico anterior, divulgado hoje pela manhã, o hospital informou que o presidente não precisaria se submeter a uma intervenção cirúrgica. Bolsonaro foi internado na madrugada de ontem em razão de dor abdominal. As primeiras informações do hospital divulgaram que ele tinha um quadro de obstrução intestinal. 
Em julho de 2021, o presidente também foi internado com suboclusão intestinal e passou quatro dias no Hospital Vila Nova Star, onde  também foi atendido pelo cirurgião Antônio Luiz de Macedo.
Desde o atentado na campanha eleitoral de 2018, no qual Bolsonaro levou uma facada na região abdominal, o presidente já passou por um total de sete cirurgias na região do abdômen para correção das lesões sofridas no intestino.

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