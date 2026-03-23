Melhora na saúde

Bolsonaro tem alta da UTI e vai para quarto de hospital após 10 dias internado

Ex-presidente está internado desde o último dia 13, em Brasília, para tratar de uma pneumonia bacteriana bilateral

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:19

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta da UTI (unidade de terapia intensiva) nesta segunda-feira (23) e vai ser transferido para um quarto no hospital onde está internado há 10 dias. A informação foi confirmada pelo médico Brasil Caiado.

Mais cedo, o boletim da equipe que atende o presidente já indicava que ele deixaria a UTI caso a evolução fosse satisfatória.

Bolsonaro está internado desde o último dia 13, em Brasília, para tratar de uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. Submetido a tratamento com antibióticos, vem apresentando melhora nos últimos dias.

"[Bolsonaro] segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora", diz o boletim médico divulgado nesta segunda. "Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas."

PGR se manifestou a favor do pedido de prisão domiciliar protocolado pela defesa de Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Na última sexta-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu ao hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado, informações sobre o quadro clínico do ex-presidente. A instituição enviou ao ministro os boletins médicos e um prontuário completo. Após a manifestação da PGR, a decisão sobre domiciliar caberá a Moraes.

O novo epísódio de internação de Bolsonaro ampliou a pressão sobre Moraes para que conceda a domiciliar ao político preso por golpe de Estado desde novembro. O esforço envolve inclusive dois ministros próximos a Moraes, que tentam convencê-lo a atender ao pedido da defesa.

O ex-presidente está preso desde novembro, mas precisou ser transferido para o hospital DF Star, em Brasília, no último dia 13 de março. Ele passou mal e foi atendido pela equipe médica da Papudinha, que constatou risco de morte e determinou a transferência para o hospital.

O médico Claudio Birolini chegou a classficar a situação como "extremamente grave", mas Bolsonaro respondeu bem aos antibióticos e apresentou melhora ao longo da semana. Aos 71 anos de idade, ele enfrenta uma série de complicações médicas da facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.

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