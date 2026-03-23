Home
>
Brasil
>
Bolsonaro tem alta da UTI e vai para quarto de hospital após 10 dias internado

Bolsonaro tem alta da UTI e vai para quarto de hospital após 10 dias internado

Ex-presidente está internado desde o último dia 13, em Brasília, para tratar de uma pneumonia bacteriana bilateral

MARCOS HERMANSON E ISADORA ALBERNAZ

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:19

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta da UTI (unidade de terapia intensiva) nesta segunda-feira (23) e vai ser transferido para um quarto no hospital onde está internado há 10 dias. A informação foi confirmada pelo médico Brasil Caiado.

Recomendado para você

Percentual representa avanço em relação ao ano anterior e supera a meta, que era alcançar 64% de alunos da rede pública

MEC divulga que Brasil chegou a 66% de crianças alfabetizadas em 2025

Ex-presidente está internado desde o último dia 13, em Brasília, para tratar de uma pneumonia bacteriana bilateral

Bolsonaro tem alta da UTI e vai para quarto de hospital após 10 dias internado

O governador do Paraná era um de três pré-candidatos lançados pelo PSD à sucessão de Lula, junto com Eduardo Leite e Ronaldo Caiado

Ratinho Jr. desiste de candidatura à Presidência e fica no governo do Paraná

Mais cedo, o boletim da equipe que atende o presidente já indicava que ele deixaria a UTI caso a evolução fosse satisfatória.

Bolsonaro está internado desde o último dia 13, em Brasília, para tratar de uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. Submetido a tratamento com antibióticos, vem apresentando melhora nos últimos dias.

"[Bolsonaro] segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora", diz o boletim médico divulgado nesta segunda. "Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas."

O ex-presidente Jair Bolsonaro na garagem de sua casa, em Brasília
PGR se manifestou a favor do pedido de prisão domiciliar protocolado pela defesa de Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Nesta segunda-feira, a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou a favor do pedido de prisão domiciliar protocolado pela defesa de Bolsonaro.

Na última sexta-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu ao hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado, informações sobre o quadro clínico do ex-presidente. A instituição enviou ao ministro os boletins médicos e um prontuário completo. Após a manifestação da PGR, a decisão sobre domiciliar caberá a Moraes.

O novo epísódio de internação de Bolsonaro ampliou a pressão sobre Moraes para que conceda a domiciliar ao político preso por golpe de Estado desde novembro. O esforço envolve inclusive dois ministros próximos a Moraes, que tentam convencê-lo a atender ao pedido da defesa.

O ex-presidente está preso desde novembro, mas precisou ser transferido para o hospital DF Star, em Brasília, no último dia 13 de março. Ele passou mal e foi atendido pela equipe médica da Papudinha, que constatou risco de morte e determinou a transferência para o hospital.

O médico Claudio Birolini chegou a classficar a situação como "extremamente grave", mas Bolsonaro respondeu bem aos antibióticos e apresentou melhora ao longo da semana. Aos 71 anos de idade, ele enfrenta uma série de complicações médicas da facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais