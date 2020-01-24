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Bolsonaro recua e diz ter zero chance de esvaziar agora ministério de Moro

Nos últimos dias, houve debate sobre retirar o setor de segurança pública do Ministério da Justiça

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 09:51
Caso fosse criado, o Ministro Sergio Moro ficaria sem as suas principais pautas de governo Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (24) que há "zero chance" de um Ministério da Segurança Pública ser criado "neste momento".
Ao chegar em seu hotel na capital indiana, onde se reúne com o primeiro-ministro Narendra Modi, Bolsonaro afirmou que "a chance no momento (de criar um ministério da Segurança Pública) é zero, não sei o amanhã, porque na política tudo muda, mas a intenção não é criar ".
A discussão sobre o desmembramento do Ministério da Justiça para criar um Ministério da Segurança Pública criou um mal-estar com o ministro Sergio Moro, que disse a aliados que poderia deixar o governo caso isso acontecesse.

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O presidente disse que não se manifestou antes sobre a questão de forma mais enfática porque estava em voo para a Índia, que levou 25 horas.
"Há interesse de setores da política [na criação do ministério], simplesmente recolhemos as sugestões educadamente e dissemos que vamos estudá-las", disse.
Segundo Bolsonaro ele não chegou a falar com Moro sobre o assunto porque não era necessário.

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"Não preciso falar com ele, nos entendemos muito bem. Ele tem o seu perfil, outros ministros têm os seus próprios, Brasil está indo muito bem", disse. "Números de segurança pública estão muito bem, e é a minha máxima, em time que está ganhando, não se mexe."
Ele disse que a maior pressão que existe é para a volta dos mistérios do Planejamento e da Fazenda, que foram fundidos para criar o Ministério da Economia. "Se isso (a pressão) se tornar público, vão dizer que eu estou querendo enfraquecer o [Paulo] Guedes."

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