Bolsonaro reconhece vitória de Joe Biden em eleição nos EUA

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento voltado ao turismo em Brasília Crédito: Isac Nóbrega

O presidente Jair Bolsonaro reconheceu nesta terça-feira (15), a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos EUA, realizadas em novembro. Em entrevista a Datena, Bolsonaro afirmou que o governo havia feito "agora há pouco" o "comunicado" ao presidente Joe Biden e declarou que "não cabe esperar mais".

"Já dei start para Ernesto Araújo comunicar (o reconhecimento da vitória)", disse o presidente. "Vamos fazer com ele (Biden) cada vez mais a aproximação". "Se delegados reconheceram (a vitória de Biden), não cabe esperar mais", disse.

Jair Bolsonaro também escreveu uma mensagem no Twitter parabenizando o novo líder norte-americano.