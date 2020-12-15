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Após demora

Bolsonaro reconhece vitória de Joe Biden em eleição nos EUA

A imprensa local norte-americana projetou a vitória em 7 de novembro, mais de um mês após o anúncio Bolsonaro parabenizou o novo presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:32

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:32

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento voltado ao turismo em Brasília
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento voltado ao turismo em Brasília Crédito: Isac Nóbrega
O presidente Jair Bolsonaro reconheceu nesta terça-feira (15), a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos EUA, realizadas em novembro. Em entrevista a Datena, Bolsonaro afirmou que o governo havia feito "agora há pouco" o "comunicado" ao presidente Joe Biden e declarou que "não cabe esperar mais".
"Já dei start para Ernesto Araújo comunicar (o reconhecimento da vitória)", disse o presidente. "Vamos fazer com ele (Biden) cada vez mais a aproximação". "Se delegados reconheceram (a vitória de Biden), não cabe esperar mais", disse.
Jair Bolsonaro também escreveu uma mensagem no Twitter parabenizando o novo líder norte-americano. 

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