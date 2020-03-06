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Disputa municipal

Bolsonaro: Não devo participar das eleições 2020 no 1º turno

O presidente da República poderá, contudo, apoiar colegas vereadores

Publicado em 06 de Março de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 20:29
Bolsonaro informou ainda que vai apoiar a candidatura de uma mulher ao cargo para o Senado no Mato Grosso Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro negou nesta sexta-feira, 6, que vá apoiar candidaturas no primeiro turno nas eleições municipais deste ano. "Pretendo não participar no primeiro turno de qualquer candidatura entre os quase 6 mil municípios do Brasil", afirmou.
O presidente poderá, contudo, apoiar colegas vereadores. "No tocante a vereador, eu tenho um amigo ou outro por aí, vou dar uma força para eles nisso aí", disse. O primeiro turno das eleições ocorre em 4 de outubro. O segundo está marcado para o dia 25 do mesmo mês.

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Bolsonaro informou ainda que vai apoiar a candidatura de uma mulher ao cargo para o Senado no Mato Grosso. "Pretendo participar das eleições para o Senado em Mato Grosso. Não posso falar o nome agora porque seria propaganda antecipada. Mas como hoje é dia da mulher: será uma mulher", comentou.
A realização de eleições suplementares no Estado está prevista após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar a senadora Selma Arruda (Podemos-MT), por 6 votos a 1, pela prática de caixa 2 e abuso de campanha nas eleições ao Senado em 2018.
No fim de janeiro, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso aprovou resolução que estabelece a renovação da eleição para um cargo de senador e respectivos suplentes no Mato Grosso. O pleito está marcado para em 26 de abril deste ano.

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