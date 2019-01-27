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BRUMADINHO

Bolsonaro: ministro discutirá barragem que pode romper e rio Paraopeba

Preocupação acontece com barragem 6, que pode se romper

Publicado em 

27 jan 2019 às 13:58

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 13:58

Barragem da Vale rompeu em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em sua conta no Twitter, que o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto, vai se reunir na sede da Agência Nacional de Águas (ANA) para tratar, entre outros assuntos, sobre a qualidade da água do Rio Paraopeba e a estabilidade da barragem 6, que pode romper a qualquer momento, em Brumadinho, Minas Gerais.
"O Ministro do Desenvolvimento Regional, Canuto, reunir-se-á na sede da Agência Nacional de Águas para tratar dos seguintes assuntos: qualidade da água do Rio Paraopeba, previsões para o avanço dos rejeitos, estabilidade da Barragem VI e relatório de Segurança de Barragens 2017", disse Bolsonaro no Twitter. A barragem 6 fica ao lado da barragem 1, que rompeu sexta-feira, 25.

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