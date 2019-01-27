Bolsonaro: ministro discutirá barragem que pode romper e rio Paraopeba

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em sua conta no Twitter, que o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto, vai se reunir na sede da Agência Nacional de Águas (ANA) para tratar, entre outros assuntos, sobre a qualidade da água do Rio Paraopeba e a estabilidade da barragem 6, que pode romper a qualquer momento, em, Minas Gerais.