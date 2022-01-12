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Missões oficiais

Bolsonaro libera classe executiva em voos para ministros e cúpula do governo

Decreto cita a necessidade de atenuar os efeitos de um "déficit de ergonomia". Benefício também vale para os servidores que, em missão internacional, estejam substituindo ou representando ministros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2022 às 09:58

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 09:58

Citando a necessidade de atenuar os efeitos de um "déficit de ergonomia", o governo Jair Bolsonaro (PL) editou um decreto que permite que ministros de Estado e cargos de confiança de alto nível da administração federal possam viajar em classe executiva durante missões oficiais ao exterior.
A norma, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12), estabelece que o bilhete em classe executiva poderá ser adquirido se o voo internacional for superior a sete horas, quando o passageiro for ministro de Estado ou servidor ocupante de "cargo em comissão ou de função de confiança de nível FCE-17, CCE-17 ou CCE-18 ou equivalentes".
Jair Bolsonaro ao lado de Michelle em Nova York
O presidente Jair Bolsonaro ao lado de Michelle no avião presidencial Crédito: Alan Santos/PR
O benefício também vale para os servidores que, na missão internacional, estejam substituindo ou representando ministros e as demais autoridades alcançadas pelo decreto.
O decreto é assinado por Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes (Economia).

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Segundo nota da Secretaria-Geral da Presidência, o objetivo da alteração é "mitigar o risco de restrições físicas e de impactos em saúde dos agentes públicos que precisam se afastar em serviço da União ao exterior a fim de tentar atenuar eventuais efeitos colaterais em face de déficit de ergonomia e evitar que tenham suas capacidades laborativas afetadas".
A última alteração no decreto que trata do tema foi feita em 2018, no governo Michel Temer (MDB), e estabelecia que o transporte aéreo dos servidores em missão e dependentes seria sempre em classe econômica.
A norma estabelece ainda que cabe ao servidor pagar a diferença caso queira viajar em classe superior.
Também em nota, a Secretaria-Geral da Presidência argumentou que a possibilidade de aquisição de bilhetes em classe executiva já existe nos Poderes Judiciário e Legislativo.
"No caso do Poder Executivo, essa possibilidade de emissão de passagens se restringe apenas a ministros de Estado e servidores ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança de mais alto nível, bem como seus substitutos ou representantes em efetivo exercício", afirmou o órgão no comunicado.

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