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Reclamação

Bolsonaro insiste em ações contra Alckmin no TSE

Depois de ter o pedido negado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a coligação de Jair Bolsonaro insistiu na reclamação contra a campanha de Geraldo Alckmin
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 23:49

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 23:49

Jair Bolsonaro na programa Roda Viva Crédito: Reprodução
Depois de ter o pedido negado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a coligação de Jair Bolsonaro insistiu na reclamação contra a campanha de Geraldo Alckmin. Protocolou quatro novas ações na noite desta terça-feira, 4. A ideia é levar o tema ao plenário da corte.
Mais cedo, os ministros Sérgio Banhos e Luis Felipe Salomão negaram pedido de Bolsonaro, para suspender propagandas de Alckmin, veiculadas na TV e no rádio. Uma das peças mostra discussões do deputado com a colega de Câmara Maria do Rosário e com uma jornalista.
> TSE libera propaganda de Alckmin que mostra Bolsonaro xingando mulheres
Para a defesa de Bolsonaro, as peças veiculadas pelo rival fogem ao limite do que é permitido porque desvirtuam os episódios retratados.

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