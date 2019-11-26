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Formalizado

Bolsonaro formaliza indicação de Nestor Forster à Embaixada

A indicação do diplomata Nestor José Forster Junior é para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 10:27

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 10:27

Nestor Forster, indicado ao cargo de embaixador do Brasil em Washington Crédito: Divulgação/Itamaraty
O presidente Jair Bolsonaro formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26), a indicação do diplomata Nestor José Forster Junior para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. A mensagem que submete o nome de Foster à apreciação do Senado Federal foi publicada.
Há alguns meses, a indicação de Foster para o cargo era dada como certa por integrantes do Itamaraty. Em junho, ele foi promovido ao topo da carreira justamente para poder ocupar o posto. Um mês depois, no entanto, diplomatas foram surpreendidos pela possibilidade de Bolsonaro indicar o seu filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

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O presidente chegou a obter o aval do governo norte-americano, mas enfrentou dificuldades para viabilizar o nome do filho no Senado. A crise no PSL também contribuiu para diminuir as chances de Eduardo. Com isso, ainda em outubro durante viagem ao Japão, Bolsonaro sinalizou que poderia indicar o diplomata ao posto caso Eduardo desistisse de pleitear o cargo. No fim, Eduardo decidiu ficar na liderança do PSL na Câmara.
Forster já teve sua indicação aprovada pelo governo norte-americano. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo noticiou em outubro, nos últimos meses enquanto Brasília debatia a indicação de Eduardo, Forster tocou os trabalhos em Washington com funções de um embaixador na prática. Desde 1992, ele tem se especializado na América do Norte e, especialmente, nos EUA, tendo assumido cinco cargos diferentes no país e um no Canadá.
Para assumir a embaixada, Forster passará por sabatina no Senado e precisará ter sua indicação aprovada em comissão e no plenário da Casa.

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