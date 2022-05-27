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Política

Bolsonaro faz novo aceno a Zema e diz que 'em time que está ganhando não se mexe'

No pronunciamento, o presidente reiterou promessas da campanha de 2018, como o combate à suposta "ideologia de gênero"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2022 às 09:36

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 09:36

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer acenos públicos ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com quem deseja firmar uma aliança para disputar as eleições deste ano. "Já que o governador fez uso desta tribuna… Em time que está ganhando, não se mexe", afirmou o presidente em discurso na solenidade de posse da Diretoria da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), nesta quinta-feira, 26, em Belo Horizonte
Jair Bolsonaro
O Jair Bolsonaro (PL). Crédito: Isac Nóbrega/PR
O chefe do Executivo, preocupado com seu desempenho fraco em pesquisas de intenção de voto em Minas Gerais, quer se unir a Zema para enfrentar a dobradinha entre o pré-candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que deseja ser governador. O próprio Zema, no entanto, ainda resiste a formalizar a aliança, diante da rejeição do governo federal entre os mineiros.
Pouco antes de discursar, Bolsonaro deu as mãos a Zema e ao presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), seu principal aliado no Congresso Nacional, e as levantou, como em campanhas eleitorais. A plateia, convidada pelo presidente da Fiemg, o bolsonarista Flávio Roscoe, aplaudiu.
No pronunciamento, o presidente reiterou promessas da campanha de 2018, como o combate à suposta "ideologia de gênero", disse não querer falar em reformas da CLT e voltou a sugerir que há um processo de corrosão das liberdades em curso no País. "Não perderemos a nossa liberdade, custe o que custar", voltou a dizer Bolsonaro.

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