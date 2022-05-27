Bolsonaro faz novo aceno a Zema e diz que 'em time que está ganhando não se mexe'

No pronunciamento, o presidente reiterou promessas da campanha de 2018, como o combate à suposta "ideologia de gênero", disse não querer falar em reformas da CLT e voltou a sugerir que há um processo de corrosão das liberdades em curso no País. "Não perderemos a nossa liberdade, custe o que custar", voltou a dizer Bolsonaro.