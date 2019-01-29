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São Paulo

Bolsonaro faz fisioterapia e sai da cama um dia após cirurgia

Após 48 horas da cirurgia realizada nesta segunda-feira (28), o presidente retornará às atividades no gabinete montado no próprio hospital

Publicado em 

29 jan 2019 às 19:45

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 19:45

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
Um dia depois de ser submetido à cirurgia para construção do trânsito intestinal, o presidente Jair Bolsonaro sentou-se nesta terça-feira (29) em uma poltrona e fez fisioterapia respiratória e motora com “bom desempenho”. Por ordem médica, as visitas são restritas.
A informação foi divulgada no último boletim médico do Hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde domingo (27).
Bolsonaro se manteve estável durante o dia, sem sangramentos e qualquer complicação. De acordo com o boletim médico, o presidente permanece em jejum oral, recebendo analgésicos e hidratação endovenosa. Pela manhã, o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, disse que o presidente tem previsão de volta aos trabalhos nesta quarta-feira (30), entre 9h e 10h.
Após 48 horas da cirurgia realizada nesta segunda-feira  (28), o presidente retornará às atividades no gabinete montado no próprio hospital.
De acordo com Rêgo Barros, ao lado do quarto onde o presidente estará em recuperação, o Gabinete de Segurança Institucional organizou um espaço com equipamentos e estrutura técnica, que permitirá a Bolsonaro orientar seus ministros e conceder audiências.

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