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Feriado

Bolsonaro faz almoço de confraternização com ministros após desfile

O anfitrião do almoço foi o secretário especial de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha, um dos mais próximos auxiliares do presidente e considerado uma figura conciliadora no governo

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 20:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 20:27
Ministros de Estado e chefes de outros Poderes assistiram Desfile de 7 de Setembro ao lado de Bolsonaro e seguiram para confraternização
Ministros de Estado e chefes de outros Poderes assistiram Desfile de 7 de Setembro ao lado de Bolsonaro e seguiram para confraternização Crédito: Alan Santos/PR
De folga no feriado da Independência, o presidente Jair Bolsonaro e ministros participaram de uma confraternização neste 7 de Setembro. O anfitrião do almoço foi o secretário especial de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha, um dos mais próximos auxiliares do presidente e considerado uma figura conciliadora no governo.
O convite ocorreu justamente no momento em que o primeiro escalão diverge sobre gastos públicos na retomada econômica pós-pandemia, e divergências entre ministros se acentuam nos bastidores. Entre os participantes, estavam o ministro da Economia, Paulo Guedes, que enfrenta desgaste no governo.

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Os convidados começaram a chegar após o meio-dia, depois de participarem pela manhã da cerimônia de 7 de Setembro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o tradicional desfile na Esplanada dos Ministério foi substituído por uma versão enxuta em frente ao Palácio da Alvorada.
Bolsonaro chegou no condomínio de casas no Jardim Botânico às 12h20. O presidente deixou o local por volta das 16 horas.
Também estiveram no local os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Tereza Cristina (Agricultura) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além do secretário especial de Cultura, Mário Frias.

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