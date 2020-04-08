Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro fará novo pronunciamento em cadeia de rádio e TV
Covid-19

Bolsonaro fará novo pronunciamento em cadeia de rádio e TV

O pronunciamento de hoje do presidente da República, tem o objetivo de tranquilizar a população após dias de conflitos internos no governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 16:35

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 16:35

Jair Bolsonaro
Bolsonaro usou a rede nacional outras quatro vezes Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro realizará novo pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão nesta quarta-feira, 8. Segundo auxiliares do Palácio do Planalto, o presidente grava neste tarde a mensagem para a população, que deve ir ao ar às 20h30.
Neste ano, Bolsonaro usou a rede nacional outras quatro vezes, todas no mês passado e com o tema central sobre o enfrentamento da situação de pandemia do novo coronavírus.
O pronunciamento de hoje tem o objetivo de tranquilizar a população após dias de conflitos internos no governo. O início da semana foi marcado pela incerteza da continuidade de Luiz Henrique Mandetta como ministro da Saúde.
Na segunda-feira, após críticas sucessivas ao seu auxiliar, Bolsonaro chegou a convocar reunião interministerial de emergência no Palácio do Planalto para discutir o tema. Mais tarde no mesmo dia, Mandetta anunciou que ficaria no cargo. Desde então, o presidente não se pronunciou publicamente e tem evitado a imprensa. Hoje pela manhã, Bolsonaro e Mandetta se reuniram durante duas horas no Palácio do Planalto.

Veja Também

Bolsonaro não cometeu crime, diz vice da PGR

Sobrevivência disfarçada: a conta chegou e Bolsonaro não está pagando

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados