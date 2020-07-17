Bolsonaro exibe camisas de times, mas se recusa a vestir a do Corinthians

Bolsonaro posou com a camisa do Flamengo durante partida contra o Fluminense, transmitida pelo SBT Crédito: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) investiu seu tempo nesta quinta-feira (16) em mostrar para seus apoiadores nas redes sociais a coleção de camisas de futebol que possui. A cada pedido que recebia, mudava a vestimenta, tirava foto e publicava na internet.

O presidente vestiu as camisas de Santos, Palmeiras, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-MG, Goiás, Internacional, Sport e Cascavel Futebol Clube.

Cobrado por torcedores do Corinthians, ele respondeu apenas "??????" e "Corinthians está dentro", mas não postou foto com a camisa do clube. Bolsonaro afirma ser torcedor do Palmeiras, rival do time alvinegro.

O presidente divulgou que seus testes para contaminação pelo novo coronavírus deram positivo, e por isso tem tido rotina de trabalho à distância.