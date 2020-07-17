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Nas redes sociais

Bolsonaro exibe camisas de times, mas se recusa a vestir a do Corinthians

O presidente divulgou que seus testes para contaminação pelo novo coronavírus deram positivo, e por isso tem tido rotina de trabalho à distância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 18:01

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:01

Bolsonaro com a camisa do Flamengo
Bolsonaro posou com a camisa do Flamengo durante partida contra o Fluminense, transmitida pelo SBT Crédito: Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) investiu seu tempo nesta quinta-feira (16) em mostrar para seus apoiadores nas redes sociais a coleção de camisas de futebol que possui. A cada pedido que recebia, mudava a vestimenta, tirava foto e publicava na internet.
O presidente vestiu as camisas de Santos, Palmeiras, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-MG, Goiás, Internacional, Sport e Cascavel Futebol Clube.
Cobrado por torcedores do Corinthians, ele respondeu apenas "??????" e "Corinthians está dentro", mas não postou foto com a camisa do clube. Bolsonaro afirma ser torcedor do Palmeiras, rival do time alvinegro.
O presidente divulgou que seus testes para contaminação pelo novo coronavírus deram positivo, e por isso tem tido rotina de trabalho à distância.
No mesmo dia em que interagiu com seguidores vestindo as camisas de futebol, teve duas reuniões por videoconferência, uma pela manhã e outra à tarde. Além disso, participou, também por videoconferência, da posse do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro.

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