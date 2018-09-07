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Ataque em Minas Gerais

Bolsonaro estava sem colete à prova de balas no momento do atentado

O presidenciável usava a proteção em algumas ocasiões como reforço à sua segurança

Publicado em 

07 set 2018 às 01:52

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 01:52

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução
O delegado Rodrigo Rolli, da delegacia de Homicídios de Juiz de Fora (MG), e o advogado RobsondeSouza Feijão, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), afirmaram na noite desta quinta-feira que o deputado federal e candidato a presidente do PSL, Jair Bolsonaro, não usava colete à prova de balas quando sofreu um atentado. Bolsonaro recebeu um golpe de faca no abdômen no momento em que era carregado nos ombros por simpatizantes. Rolli e Robson Feijão acompanharam o atendimento ao deputado na Santa Casa.
Entre os cuidados com a sua segurança, o presidenciável usava colete à prova de balas em algumas ocasiões. Por essa razão, surgiram versões de que estava protegido com o equipamento no momento do ataque de hoje. No início de junho, durante entrevista ao GLOBO, Bolsonaro apareceu vestindo um colete no calçadão da Barra da Tijuca, bairro onde mora.
Rolli ajudou no socorro ao deputado, mas não cuidará do inquérito por tentativa de homicídio. Segundo ele, a Polícia Federal assumiu as investigações por se tratar de candidato a presidente da República. Preso pelo atentado, Adélio Bispo de Oliveira foi levado pela PM à sede da PF.
A Polícia Federal afirmou, em nota, que o candidato "contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público em Juiz de Fora". Não informou, porém, quanto homens faziam a segurança.
Membro do comissão de Direitos Humanos, o advogado Robson Feijão disse que a polícia isolou o hospital para evitar que simpatizantes entrassem no prédio e que a OAB acompanhara a investigação.

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