AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro edita MP sanitária que protege áreas indígenas do coronavírus
Medida

Bolsonaro edita MP sanitária que protege áreas indígenas do coronavírus

A MP surge na esteira da pressão exercida por lideranças indígenas e partidos políticos contra o governo por considerarem insuficientes as ações propostas para a proteção de povos tradicionais

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 11:52
Jair Bolsonaro em solenidade alusiva à partida da comitiva brasileira em Missão Especial a Beirute
Jair Bolsonaro edita medida com critérios para estabelecimento de barreiras sanitárias para proteger áreas indígenas do novo coronavírus Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória nesta quarta-feira (30) com critérios para estabelecimento de barreiras sanitárias para proteger áreas indígenas do novo coronavírus. Seis meses após declarada a pandemia de Covid-19, os dados oficiais apontam para 28,5 mil casos de infecções entre indígenas e 443 mortes.
A MP, publicada na edição desta quinta-feira (1), do Diário Oficial da União (DOU), surge na esteira da pressão exercida por lideranças indígenas e partidos políticos contra o governo por considerarem insuficientes as ações propostas para a proteção de povos tradicionais. O funcionamento das barreiras sanitárias é um dos pontos debatidos em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e que resultou na ordem para que o Executivo elaborasse planos específicos.
Diante da ameaça da Covid-19, os próprios índios decidiram conter fluxos de pessoas e serviços. As iniciativas geraram ruído com a Fundação Nacional do Índio (Funai), que chegou a pedir oficialmente, em abril, para que eles não bloqueassem estradas.
Já existem barreiras sanitárias instituídas pelo governo. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), porém, reclama que elas não são suficientes e evidenciam omissão das autoridades federais.
Em manifestação enviada ao STF no início deste mês, a Advocacia-Geral da União (AGU) citou a existência de 309 barreiras, entre postos de controle de acesso e barreiras sanitárias. A Apib, no entanto, tem reclamado que a maioria delas é mantida apenas pelas comunidades indígenas.
A MP de Bolsonaro estabelece que as barreiras sanitárias serão "compostas por servidores públicos federais, prioritariamente, ou por militares" e que a "Funai será responsável pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle". Os custos com as diárias a serem pagas aos servidores também ficarão a cargo da dotação orçamentária da Funai.

Veja Também

Mourão defende garimpo em área indígena após fim de operação em Munduruku

Ação no STF que protege indígenas é "virada de página", diz líder

Governo admite falta de barreira contra a Covid-19 em terras indígenas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seven, Argo
Prédio na Praia da Costa terá apenas 7 unidades de até R$ 22 milhões
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti avisou CBF sobre contato da Itália, mas não cogitou saída
Medicamentos emagrecedores, anabolizantes e até ácido hialurônico foram apreendidos pela PRF na BR 101, em Itapemirim
Casal é detido no ES com mais de 140 frascos de tirzepatida do Paraguai

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados