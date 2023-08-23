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Avaliação

Bolsonaro é internado em hospital de SP para fazer exames de rotina

Ex-presidente deve ter alta nesta quinta-feira (24); segundo advogado, exames são parte de avaliação sobre condição clínica de Bolsonaro após facada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 12:48

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 12:48

SÃO PAULO - Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã desta quarta-feira (23) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para fazer exames de rotina. As informações foram dadas por Fabio Wajngarten, assessor e advogado do ex-presidente.
"Referidos exames têm por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida de 6/9/18, ainda sem resolução", escreveu Wajngarten em rede social, em referência à facada em Juiz de Fora (MG) durante campanha eleitoral de 2018.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
De acordo com informações da agência de notícias Reuters, o ex-presidente disse que está fazendo exames para se preparar para fazer três cirurgias em setembro. 
Bolsonaro deve ter alta na quinta-feira (23). No dia 31 de agosto, está marcado seu depoimento à Polícia Federal no caso das joias.
Ele saiu de Brasília para a capital paulista às 6h24, acompanhado de um segurança. No voo, ele passou a maior parte do tempo dormindo. Quando o avião pousou, alguns apoiadores se aproximaram para fazer selfies e houve um ensaio tímido de aplausos e gritos de "Mito", a marca registrada de sua campanha fulminante ao poder em 2018.
Mas foi algo pálido perto das recepções com multidões em aeroportos daquela época. Algumas pessoas o vaiaram, e uma passageira gritou "Vacinas salvam vidas", em referência à campanha negacionista do político quando estava na Presidência em relação à Covid-19, além de questionar se ele estava "fugindo da polícia".
Usando sua prerrogativa, ele deixou a aeronave na primeira leva de passageiros e foi embora em um carro que o esperava na pista.
Com informações da Agência Folhapress

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