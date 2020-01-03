Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz ter hérnia e que pode fazer nova inspeção de saúde
Declaração

Bolsonaro diz ter hérnia e que pode fazer nova inspeção de saúde

A declaração foi dada em conversa com a imprensa no Hospital DF Star, após visita à primeira-dama, Michelle Bolsonaro

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 12:12
Bolsonaro é o grande líder e inspiração do movimento conservador no Brasil Crédito: EBC
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (2), que têm uma hérnia no abdômen. "Estou grávido. Tem uma dilatação acontecendo e talvez em fevereiro eu faça uma inspeção de saúde", disse. A declaração foi dada em conversa com a imprensa no Hospital DF Star, após visita à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que passou por cirurgia para troca de próteses de silicone na mama e de correção de afastamento de músculos do abdômen.
"É a idade da gente. Eu tenho 64 anos, foram quatro cirurgias, em que foi aberto todo o abdômen. Por duas vezes colocaram tudo para fora. Foi um negócio extremamente grave", explicou.
Segundo o médico cirurgião Régis Ramos, que realizou as cirurgias da primeira-dama, o presidente apresenta uma hérnia lateral, que causa "certo desconforto de vez em quando". Bolsonaro mencionou ainda ter passado por problemas de saúde recentes. "Há 40 dias eu tive uma crise, um problema numa alça, e resolveu tudo sozinho", disse.
O presidente destacou que a dilatação no abdômen não é uma questão de estética. "Agravou com a facada. Eu fazia certos esportes, agora só na piscina", comentou.
Na conversa com a imprensa no saguão do hospital, Bolsonaro falou ainda dos seus últimos dias de 2019, mas não entrou em detalhes sobre sua volta antecipada para a capital federal. O presidente adiantou o retorno para Brasília para o dia 31 de dezembro para passar o réveillon com a esposa. A previsão inicial era que Bolsonaro só voltasse no dia 5 de janeiro.

Veja Também

Bolsonaro dedica 30% da agenda a eventos com militares e religiosos

Bolsonaro diz que é difícil a implementação do juiz de garantias

"Quando eu cheguei na Bahia, enfrentei quatro pepinos. Eu consegui resolver lá na Bahia. Foi um dos piores dias do ano da minha vida foi quando cheguei na Bahia. Problemas nacionais, não vou entrar em detalhes", disse. Sobre as atividades dos próximos dias, o chefe do Executivo comentou sobre sanções em vista de vencer, incluindo o fundo eleitoral. "Tem sanções que vencem, meia dúzia, não vou deixar para última hora. É o prazo necessário. O veto às vezes é importantíssimo. Por vezes o Parlamento, eu como integrei o Parlamento, torcia para que algo fosse vetado porque nós votamos, é o jogo democrático e é a maneira de fazer leis no Brasil", disse.
O presidente aproveitou para dizer que fará uso de todo o prazo para analisar o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para eleições municipais. "Eu tenho o prazo. Se deixar para o último dia, eu vou estar na Índia. Se for deixar para o último dia, o Mourão que vai decidir. Mas, o Mourão não. A responsabilidade é minha não vou passar para ele agora", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados