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Lei anticrime

Bolsonaro diz que é difícil a implementação do juiz de garantias

O presidente deu a declaração em sua primeira transmissão semanal pelo Facebook de 2020

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:53
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro, disse há pouco, na primeira transmissão semanal pelo Facebook de 2020, que é difícil a implementação do juiz de garantia, previsto na lei anticrime sancionada por ele no final do ano passado. "Acho difícil implementação do juiz e garantia; o problema está com Judiciário e vai levar anos para decidir isso", afirmou.
Bolsonaro defendeu a existência do juiz para atuar em investigações criminais antes do oferecimento de denúncias. Ele citou que o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, contrário ao juiz de garantia, foi assessorado por outros magistrados durante a Lava Jato e afirmou que existem "maus e bons" em todas as profissões para justificar sua posição.
No entanto, o presidente criticou a polêmica sobre ele ter sancionado a lei. "Quando aprovaram o juiz de garantia (no Congresso), ninguém falou. Quando eu resolvi sancionar, apareceram os constitucionalistas e meteram fogo em mim. Sancionei tranquilo do que fiz".

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