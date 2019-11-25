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Declaração

Bolsonaro diz que não mudará ministério 'por enquanto'

O presidente também disse que irá na posse presidencial no Uruguai se confirmada a vitória de Lacalle Pou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 13:59

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 13:59

Presidente da República, Jair Bolsonaro. Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta segunda-feira (25), que não trocará, por enquanto, seus ministros. "Tem 22 ministros. Por enquanto não está previsto ninguém. Falar 'por enquanto' dá a entender que amanhã pode trocar, né. Zero chance, no momento, de trocar ministro", disse o presidente pela manhã em frente ao Palácio da Alvorada.
Bolsonaro também afirmou que a reunião nesta segunda-feira com o CEO da Ericsson, Börje Ekholm, será uma "visita de cortesia". Perguntado sobre o leilão do 5G, o mandatário afirmou que a "palavra final" será do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. O presidente também disse que irá na posse presidencial no Uruguai se confirmada a vitória de Lacalle Pou.

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