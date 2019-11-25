Bolsonaro diz que não mudará ministério 'por enquanto'

Bolsonaro também afirmou que a reunião nesta segunda-feira com o CEO da Ericsson, Börje Ekholm, será uma "visita de cortesia". Perguntado sobre o leilão do 5G, o mandatário afirmou que a "palavra final" será do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. O presidente também disse que irá na posse presidencial no Uruguai se confirmada a vitória de Lacalle Pou.