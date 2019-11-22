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Mudança ministerial

Bolsonaro nega troca de ministros da Educação, Casa Civil e Turismo

As declarações do presidente foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada. A conta no Twitter do mandatário também trouxe a mesma afirmação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 18:57

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 18:57

O presidente da República Jair Bolsonaro negou troca de ministros Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro negou nesta sexta-feira, 22, troca de três ministros de seu governo: da Educação, Abraham Weintraub; do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM). "Imprensa, vamos desmentir que troquei três ministros, daí a gente conversa, tá ok?", disse o presidente.
Bolsonaro ainda ironizou: "tenho a intenção de trocar 24 ministros. Está bom ou não?". 

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O presidente disse que a intenção de rumores sobre a troca de ministros é "dizer que governo bate cabeça, vai mal". "Os números dizem o contrário. A gente está bem na economia, bem na educação, bem na defesa. Tudo foi descontingenciado. Qual a intenção disso? Se eu afundar, afunda o Brasil todo. Vocês vão 'pro beleléu' também junto comigo", declarou Bolsonaro.
As declarações do presidente foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada. A conta no Twitter do mandatário também trouxe a mesma afirmação. "Não existe qualquer reforma ministerial a caminho, até porque o governo está indo muito bem, apesar dessa banda podre da imprensa", diz tuíte das 8h32 desta sexta-feira.

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