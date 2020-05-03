Bolsonaro diz que indicará novo diretor da PF nesta segunda-feira

Jair Bolsonaro terá que escolher novo nome após tentar nomear amigo da família para chefiar a Polícia Federal em meio à denúncia de que quer interferir na corporação para proteger aliados

O presidente disse que não irá mais admitir o que chamou de interferência em seu governo e afirmou que as Forças Armadas estão ao lado do povo. Ao fim da transmissão, ele disse pedir a "Deus" para que não tenha problemas nessa semana, porque, segundo ele, se chegou ao "limite".