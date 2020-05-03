Bolsonaro diz que indicará novo diretor da PF nesta segunda-feira

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (03) durante transmissão ao vivo, que nomeará o novo diretor-geral da Polícia Federal nesta segunda-feira (4) sem mencionar o nome do escolhido para ocupar o posto. Mas avalia indicar o delegado Rolando Alexandre de Souza para chefiar a instituição.
Atual secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Investigação (ABIN), Rolando é próximo de Alexandre Ramagem, cuja nomeação ao comando da PF foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A afirmação foi feita durante "live" transmitida enquanto Bolsonaro prestigiava manifestação em Brasília a favor de seu governo e repleta de palavras de ordem contra o STF e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
O presidente disse que não irá mais admitir o que chamou de interferência em seu governo e afirmou que as Forças Armadas estão ao lado do povo. Ao fim da transmissão, ele disse pedir a "Deus" para que não tenha problemas nessa semana, porque, segundo ele, se chegou ao "limite".