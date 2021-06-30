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Investigação na pandemia

Bolsonaro diz que "CPI integrada por 7 bandidos" não vai tirá-lo do poder

O presidente reafirmou o alinhamento político entre o governo e o Congresso. Ele ainda ressaltou a maioria cristã do Brasil e voltou a enfatizar o papel institucional dos militares

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:46
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro chamou os líderes da CPI da Covid de "bandidos" durante cerimônia de inauguração da Estação Radar de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. "Não conseguem nos atingir; não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui", disse à plateia.
Em seguida, reafirmou o alinhamento político entre o governo e o Congresso. "Nossos amigos do Legislativo têm nos dado grande apoio em todas as propostas que temos apresentado", disse.
Bolsonaro ressaltou a maioria cristã do Brasil e voltou a enfatizar o papel institucional dos militares. "Só tenho paz e tranquilidade porque sei que, além do povo, temos Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade."

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