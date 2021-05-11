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Energia

Bolsonaro diz que Brasil terá novo 'problema sério' por falta de chuvas

Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, 10, o chefe do Executivo disse prever nova "dor de cabeça" com a "maior crise que temos notícia"

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 08:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mai 2021 às 08:26
Jair Bolsonaro
"Maior crise que temos notícia. Demos mais um azar", disse Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil terá um novo "problema sério" pela frente em razão da falta de chuvas. Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, 10, o chefe do Executivo disse prever nova "dor de cabeça" com a "maior crise que temos notícia". "Estamos com um problema sério pela frente. Estamos vivendo a maior crise hidrológica da história. Eletricidade. Vai ter dor de cabeça. Um choque, né? Maior crise que temos notícia. Demos mais um azar", disse.
O presidente frisou, ainda, que as chuvas previstas até março foram abaixo da expectativa, o que fez o cenário se agravar. "Vamos tentar aí, ver como que a gente pode se comportar", disse.
Desde meados de abril especialistas vêm falando em risco de desabastecimento por conta da falta de chuvas e ameaças de que se repita. No primeiro trimestre de 2021, o volume das chuvas que caem na região que abastece o Sistema Cantareira, em São Paulo, foi o mais baixo desde o final da última crise hídrica, em 2016.
As declarações do presidente foram feitas na tradicional interação com apoiadores que o esperam retornar ao Palácio da Alvorada, no início da noite. O presidente, porém, não mencionou nenhuma ação ou estratégia para atacar o problema.

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