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Verba para proteção da Amazônia

Bolsonaro diz que Brasil não precisa de dinheiro da Alemanha

Afirmação do presidente vem a Alemanha suspender recursos da Alemanha que seriam destinados à Amazônia por conta de aumento do desmate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2019 às 11:23

Publicado em 11 de Agosto de 2019 às 11:23

O presidente Jair Bolsonaro, cumprimenta populares,e fala à imprensa no Palácio da Alvorada. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro sugeriu neste domingo (11) que a
Alemanha faça bom uso dos recursos do país que seriam destinados à Amazônia e foram suspensos
por conta de aumento do desmate. Segundo ele, o Brasil não precisa da verba.
No sábado (10), a Alemanha anunciou que suspenderá repasses a projetos de proteção da Amazônia
enviados ao Brasil pelo Ministério do Meio Ambiente alemão. A embaixada diz que a decisão "reflete a grande preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira".
Segundo o jornal Tagesspiegel, Svenja Schulze, ministra do Meio Ambiente do país, afirma que a suspensão pode ultrapassar os R$ 150 milhões.
"Ela [Alemanha] não vai mais comprar a Amazônia, vai deixar de comprar a prestações a Amazônia. Pode fazer bom uso dessa grana. O Brasil não precisa disso", disse o presidente.
Recentemente, o desmatamento na Amazônia cresceu de modo acentuado. A destruição em junho aumentou 88% e em julho 278% – em comparação a junho e julho de 2018 – , segundo dados do Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Pode fazer bom uso dessa grana. O Brasil não precisa disso
Jair Bolsonaro, presidente do Brasil
O governo Bolsonaro tem criticado a divulgação dos dados de desmate e afirmado que eles podem prejudicar acordos comerciais. As críticas do governo, porém, não são amparadas por informações científicas.
A relação ambiental entre o Brasil e países europeus que dão recursos para proteção do ambiente tem se deteriorado desde o início da gestão Bolsonaro.
Questionado sobre possível impacto do corte dos repasses na imagem do Brasil, Bolsonaro disse que essa não é a preocupação dos países europeus.
"Você acha que grandes países estão interessados na imagem do Brasil ou em se apoderar do Brasil?", afirmou.

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