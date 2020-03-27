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Covid-19

Bolsonaro diz não acreditar no número de casos de novo coronavírus em SP

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que alguns governadores querem 'fazer número político' de números sobre as contaminações e mortes decorrentes da doença

Publicado em 27 de Março de 2020 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 18:21
Presidente Jair Bolsonaro em anúncio de pacote de crédito para ajudar empresas a pagar a folha
Presidente Jair Bolsonaro em anúncio de pacote de crédito para ajudar empresas a pagar a folha Crédito: Carolina Antunes/Agência Brasil
Com diversas referências ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que alguns governadores querem "fazer número político" de números sobre as contaminações e mortes decorrentes do novo coronavírus. Durante entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, Bolsonaro chegou a duvidar dos dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que tem o maior número de casos. "Não estou acreditando nesses números", disse o presidente.
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Durante a conversa, Bolsonaro defendeu que as medidas de contenção da covid-19 devem ser tomadas de acordo com a "sazonalidade" e o local, mas não apresentou base científica para a estratégia.
"São Paulo tem lugares em que é frio, outros em que é quente. O Vale do Ribeira, por exemplo, é úmido. De acordo com a incidência tem que ter atuação diferente", declarou o presidente da República.
Bolsonaro avaliou que o número de 58 mortes em São Paulo é "muito grande" para a população. "Tem que ver o que está acontecendo aí. E não pode ser um jogo de números para favorecer interesse político", declarou.
O presidente também rebateu Doria sobre a preocupação do Brasil acabar em situação semelhante à de outros países, como a Itália, que apenas nesta sexta-feira informou o registro de quase mil mortes.
O total de mortes no país europeu chega a quase 8 mil. "Não adianta querer torturar números de fora do Brasil para justificar ações aqui dentro", afirmou.

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