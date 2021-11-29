Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro determinou abordagem a mulher detida após xingá-lo, diz PRF em B.O
Boletim de ocorrência

Bolsonaro determinou abordagem a mulher detida após xingá-lo, diz PRF em B.O

Boletim de ocorrência detalha ação que resultou em imputação de injúria e condução para a Polícia Federal. Mulher foi levada para uma delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2021 às 16:02

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 16:02

Presidente Jair Bolsonaro dirigiu um veículo Chevrolet Camaro SS da PRF na liberação de 27km de trecho duplicado da BR-116
Presidente Jair Bolsonaro dirigiu um veículo Chevrolet Camaro SS da PRF na liberação de 27km de trecho duplicado da BR 116.  Crédito: Allan Santos/PR
A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a uma mulher na Via Dutra, em Resende (RJ), no sábado (27), foi determinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido), segundo boletim de ocorrência registrado pela equipe da PRF que realizava a escolta oficial.
De acordo com o documento, ao qual a reportagem teve acesso, o presidente estava na rodovia por volta de nove horas da manhã acenando para motoristas quando foi xingado pela mulher, que estava no banco de passageiro de um veículo.
Na ocorrência consta que ela "gritou palavras de calão direcionadas a ele mais especificamente berrou 'Bolsonaro filho da p..., em atitude de tamanho desrespeito."
A mulher foi levada para uma delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, no Rio, e foi liberada em seguida, após se comprometer a comparecer à Justiça.
Ainda segundo o registro, a equipe da escolta abordou o veículo "mediante determinação do próprio sr. Presidente" e enquadrou a autora da injúria nas "devidas cominações legais e qualificou os demais ocupantes."
A PRF coloca que o episódio foi repassado para uma equipe da Polícia Federal que estava nas proximidades e colheu mais informações.
"Diante das informações obtidas, foi constatada, em princípio, ocorrência de injúria com causa de aumento de um terço na pena por ter sido cometida contra o Sr. Presidente da República", consta no B.O.
O artigo citado na ocorrência é o 140 do Código Penal, "injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro", com pena de "detenção, de um a seis meses, ou multa", mais um terço, que consta no artigo 141.
Bolsonaro estava em Resende para participar da formatura de cadetes na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras).

Veja Também

No Rio, 2º dia de provas do Enem 2021 tem protestos contra Bolsonaro

"Brasil não aguenta mais um lockdown", diz Bolsonaro sobre nova variante

Bolsonaro fala em nova onda de Covid, mas descarta fechar aeroportos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados