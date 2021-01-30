AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro defende Pazuello e diz que ministro é 'tremendo de um gestor'
Atuação na Saúde

Bolsonaro defende Pazuello e diz que ministro é 'tremendo de um gestor'

Ministro da Saúde é alvo de inquérito por atuação no colapso da saúde pública em Manaus. Presidente ainda disse que a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus é responsabilidade do governador do Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 14:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2021 às 14:14
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante cerimônia de lançamento de programa de qualificação do atendimento de agentes comunitários de saúde, o
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu neste sábado (30) o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alvo de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar sua atuação no colapso da saúde pública em Manaus.
Ao sair de uma loja de motos em Brasília, Bolsonaro afirmou que Pazuello faz um "trabalho excepcional" e que ele é um "tremendo de um gestor". Ele disse ainda que não é competência do governo levar oxigênio para Manaus.
"Pode investigar o Pazuello, não tem problema nenhum. Não há omissão, ele trabalha de domingo a domingo. Vira a noite. Eu duvido que com outra pessoa [no ministério] teria tido a resposta que ele está dando. Nós, Manaus, Amazonas: mandamos R$ 9 bilhões para lá, não é competência nem atribuição nossa levar oxigênio para lá, [nós] damos os meios", disse.
A crise na capital do Amazonas eclodiu em 14 de janeiro, quando a falta de oxigênio em hospitais da cidade levou à morte de pacientes com Covid-19.
O colapso na saúde em Manaus e e as acusações de omissão por parte de Pazuello levaram o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, a determinar a instauração de inquérito para investigar a atuação do ministro no episódio.
O governo foi avisado em 8 de janeiro pela fornecedora do insumo sobre a alta demanda. No documento, a empresa diz que "o imprevisto aumento da demanda ocorrido nos últimos dias agravou consideravelmente a situação de forma abrupta".
Neste sábado, Bolsonaro respaldou a atuação de seu auxiliar.
"Quando ele [Pazuello] ficou sabendo numa sexta-feira [8 de janeiro] do problema de oxigênio, na segunda [estava] em Manaus. Na terça programou tudo, na quarta começou a chegar oxigênio lá. Com aviões das Forças Aéreas, vindo de balsa. Logo depois ele começou também a transportar o pessoal doente que não tinha leito em Manaus para outras capitais da redondeza, em especial os hospitais universitários. Ele faz tudo que é possível. Agora, uma investigação como essa, a gente não tem nada a temer".

BOLSONARO SE IRRITA COM PERGUNTA

Na entrevista improvisada em frente à concessionária, o presidente se irritou com uma pergunta feita por um jornalista da Folha de São Paulo. O presidente foi questionado por que faltou oxigênio no dia 14 de janeiro, se o governo havia feito tudo o que podia, conforme ele havia dito.
"Ô cara, eu conheço você. As suas perguntas são sempre hipócritas. Hipócritas, têm a tua cara", respondeu.
"Mas é para o estado que tem que prever isso. Ou você acha que tá faltando band-aid em algum lugar eu tenho que tomar conhecimento, tenho que tomar providência?"

LEIA MAIS 

PF abre inquérito para investigar omissão de Pazuello no Amazonas

Remoção é única solução para reduzir fila em Manaus, diz Pazuello

Ministério da Saúde confirma compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Ministério da Saúde Covid-19 Eduardo Pazuello
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções
Suspeito de atos obscenos na presença de crianças é retirado de tumulto pela PM em São José do Calçado
Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados