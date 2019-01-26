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Minas Gerais

Bolsonaro confirma ida a Brumadinho neste sábado e vai sobrevoar área

Bolsonaro reiterou o envio nesta sexta-feira para a região dos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; de Minas e Energia, almirante Beto Albuquerque Júnior; e Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 21:15

Publicado em 

25 jan 2019 às 21:15
Bolsonaro confirma ida a Brumadinho neste sábado e vai sobrevoar área Crédito: Dida Sampaio/Agência Estado
O presidente Jair Bolsonaro fez nesta sexta-feira (25) um pronunciamento, no Palácio do Planalto, para anunciar as medidas emergenciais para tentar buscar soluções para “minorar” a tragédia, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele confirmou que no sábado (26) cedo estará no local. Também destacou que um gabinete de crise monitora a situação.
Bolsonaro reiterou o envio nesta sexta-feira para a região dos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; de Minas e Energia, almirante Beto Albuquerque Júnior; e Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
> Bolsonaro: algo foi feito de errado ao analisar tragédia em Minas

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