Bolsonaro confirma ida a Brumadinho neste sábado e vai sobrevoar área

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta sexta-feira (25) um pronunciamento, no Palácio do Planalto, para anunciar as medidas emergenciais para tentar buscar soluções para “minorar” a tragédia, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele confirmou que no sábado (26) cedo estará no local. Também destacou que um gabinete de crise monitora a situação.
Bolsonaro reiterou o envio nesta sexta-feira para a região dos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; de Minas e Energia, almirante Beto Albuquerque Júnior; e Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.