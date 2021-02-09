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Compromisso

Bolsonaro chega cedo ao Planalto para reunião com ministros

O Ministério da Economia também confirma a presença de Paulo Guedes no encontro. Os documentos não indicam o tema da conversa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:33

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:33

Presidente Jair Bolsonaro
Presdente Jair Bolsonaro se reúne com ministros na manhã desta terça-feira (9) Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro está reunido com ministros na manhã desta terça-feira (9), segundo confirmou a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), sem dar detalhes. O compromisso ainda não aparece na agenda do presidente, mas ele chegou cedo nesta terça ao Palácio do Planalto, por volta das 7h40.
As agendas do titulares da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Agricultura, Tereza Cristina, citam a reunião, com início marcado para as 8h. O Ministério da Economia também confirma a presença de Paulo Guedes no encontro. Os documentos não indicam o tema da conversa. O governo tem trabalhado com prioridade na busca de opções para viabilizar uma nova rodada de auxílio emergencial. Bolsonaro, particularmente, foca em uma solução para o preço dos combustíveis, reivindicação direta dos caminhoneiros.
No último dia 20, Bolsonaro também madrugou no Planalto e reuniu ministros sem informar na agenda. Na ocasião, o presidente recebeu praticamente todos os ministros e o tema urgente - diante da falta de interlocução do chanceler Ernesto Araújo com os chineses - era encontrar porta-vozes para conseguir desenrolar a importação de vacinas e insumos contra a Covid-19 e resolver impasses diplomáticos tanto com a China quanto com a Índia.

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