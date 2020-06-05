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Contra o governo

Bolsonaro chama manifestantes de 'marginais terroristas'

Além disso, o presidente voltou a pedir aos seus apoiadores que têm se manifestado semanalmente em Brasília 'que não compareçam às ruas nesses dias'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 11:45

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 11:45

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (5), que os manifestantes que foram às ruas de capitais do país desde o último fim de semana sob o mote "pró-democracia" e contra o seu governo são "marginais terroristas" que querem "quebrar o Brasil".
"Tiveram uma ação em São Paulo, depois terroristas voltaram em Curitiba e estão nos ameaçando agora", disse o presidente, ao discursar na inauguração de um hospital de campanha em Águas Lindas de Goiás voltado ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
Ele se referia a protestos previstos para ocorrer em Brasília neste fim de semana.
Além disso, o presidente voltou a pedir aos seus apoiadores que têm se manifestado semanalmente em Brasília "que não compareçam às ruas nesses dias". "(O pedido é) para que as forças de segurança estaduais e também federais façam o seu devido trabalho se porventura esses marginais extrapolarem os limites da lei."
Voltando-se para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que compareceu à cerimônia, Bolsonaro comentou que o serviço de inteligência do governo federal não prevê movimentos no Estado, mas acrescentou: "Se vierem aqui, você vai tratar com a dureza da lei que eles merecem."

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