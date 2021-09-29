Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro anuncia início da construção do Linhão de Tucuruí
Boa Vista

Bolsonaro anuncia início da construção do Linhão de Tucuruí

Projeto prevê uma linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista; construção foi autorizada pela Funai sem um acordo básico e obrigatório do processo de licenciamento

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 14:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 14:59
Bolsonaro participa da cerimônia alusiva à Inauguração da UTE Jaguatirica II
Bolsonaro participa da cerimônia alusiva à Inauguração da UTE Jaguatirica II Crédito: Alan Santos/PR
presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou no início da tarde desta quarta-feira (28), o início da construção do Linhão do Tucuruí, que pretende ligar Manaus (AM) e Boa Vista (RR). Detalhes serão informados às 16 horas (de Brasília), em evento no palácio do governo de Roraima, mas o chefe do Executivo já adiantou, em discurso na capital do Estado, a duração estimada das obras: menos de três anos.
Como mostrou mais cedo o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a construção foi autorizada pela Fundação Nacional do Índio (Funai) sem um acordo básico e obrigatório do processo de licenciamento do projeto: definir as compensações socioambientais aos milhares de indígenas da região
De acordo com o presidente, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, está cuidando da questão.
"Ontem à noite, o último obstáculo para o início das obras foi vencido. E nós temos uma pedra aqui do lado, a pedra fundamental para o início da construção do Linhão", afirmou Bolsonaro durante seu pronunciamento sem detalhar o que teria sido superado.
O governo buscava destravar as obras do Linhão desde 2019, mas sem sucesso. Durante análise da Medida Provisória que permitiu a privatização da Eletrobras, o Planalto deu outra sinalização de querer continuar o projeto e aceitou emenda que permitia a União iniciar as obras uma vez concluído o Plano Básico Ambiental - Componente Indígena (PBA-CI), traduzido na língua originária e apresentado aos indígenas.
Leiloado em setembro de 2011, o Linhão concedido à Transnorte, formada por Eletronorte e Alupar, nunca saiu do papel.
A obra, planejada para conectar o Estado de Roraima ao sistema elétrico nacional, deveria ter sido entregue em 2015, mas as empresas não conseguiram sequer iniciar o empreendimento por impasse com comunidades indígenas. Do total de 721 km do traçado previsto para ser erguido, 125 km passam dentro da terra indígena Waimiri Atroari, onde estão 31 aldeias e vivem 1.600 índios.
Roraima é o único Estado brasileiro que não está integrado ao sistema elétrico do País. Desde março de 2019, o fornecimento de energia depende completamente de usinas térmicas movidas a óleo diesel, devido ao fim do contrato que o governo brasileiro mantinha com a Venezuela.
O custo do combustível é subsidiado pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e rateado por todos os consumidores do Brasil.

Veja Também

Prefeito de NY reage ao descobrir que Michelle Bolsonaro se vacinou nos EUA

Congresso derruba veto de Bolsonaro à criação de federações partidárias

Bolsonaro diz que Forças Armadas não cumprem "ordem absurdas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Manaus (AM)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Professor de escola estadual é preso por suspeita de estupro de estudante em Linhares
Curva da Jurema é um dos pontos impróprios para banho em Vitória
Guarderia: área no entorno de manilha deve ser considerada imprópria, diz estudo
Imagem de destaque
O perfil do vice de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados