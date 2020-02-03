Bolsonaro anuncia fábrica que extrai água do ar

Jair Bolsonaro deu a declaração através das redes sociais Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Fábrica israelense que extrai água do ar será construída no Brasil. O anúncio é do presidente Jair Bolsonaro, feito pelo Twitter. Segundo ele, a iniciativa é mais uma via de enfrentamento da falta de água no Nordeste, além da dessalinização, poços artesianos e [Rio] São Francisco.

Fábrica israelense que extrai água do ar será construída no Brasil. Mais uma via de enfrentamento da falta de água no Nordeste, além da dessalinização, poços artesianos e São Francisco. O empreendimento também criará empregos e desenvolvimento da região. @mctic @Astro_Pontes — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 2, 2020

Além de água, o presidente da República acredita que o empreendimento também criará empregos e desenvolvimento da região.

Parcerias com Israel para melhorar o abastecimento de água na região Nordeste são defendidas por Jair Bolsonaro desde a transição para o seu governo. Há um ano, o ministro Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) viajou para Israel com equipe de técnicos para conhecer experiências de reuso e dessalinização de água.

Em novembro do ano passado, técnicos e dirigentes da Agência Nacional de Águas estiveram em Israel para discutir memorando de entendimento sobre gestão de recursos hídricos, águas residuárias, gerenciamento de esgotos, além de reuso e dessalinização de água.