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Declaração

Bolsonaro anuncia fábrica que extrai água do ar

Segundo Bolsonaro, a iniciativa é mais uma via de enfrentamento da falta de água no Nordeste São Francisco, além da dessalinização, poços artesianos'

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 09:33
Jair Bolsonaro deu a declaração através das redes sociais Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Fábrica israelense que extrai água do ar será construída no Brasil. O anúncio é do presidente Jair Bolsonaro, feito pelo Twitter. Segundo ele, a iniciativa é mais uma via de enfrentamento da falta de água no Nordeste, além da dessalinização, poços artesianos e [Rio] São Francisco.
Além de água, o presidente da República acredita que o empreendimento também criará empregos e desenvolvimento da região.
Parcerias com Israel para melhorar o abastecimento de água na região Nordeste são defendidas por Jair Bolsonaro desde a transição para o seu governo. Há um ano, o ministro Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) viajou para Israel com equipe de técnicos para conhecer experiências de reuso e dessalinização de água.

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Em novembro do ano passado, técnicos e dirigentes da Agência Nacional de Águas estiveram em Israel para discutir memorando de entendimento sobre gestão de recursos hídricos, águas residuárias, gerenciamento de esgotos, além de reuso e dessalinização de água.
Com informações da Agência Brasil

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