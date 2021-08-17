Bolsonaro: aliança para 2022 vai ser formada a partir do início do ano que vem

Em entrevista à Rádio Capital Notícia - Cuiabá/MT, Bolsonaro avaliou que uma aliança na atual situação nacional vai complicar ainda mais a estabilidade. "Trazer para dentro agora desse turbilhão que a gente vive, do problema que a gente vive aqui, a gente complica mais a situação do Brasil", disse.

Para o pleito, no entanto, o chefe do Executivo permanece sem partido para concorrer. Se dependesse dele, conforme pontua, a escolha já teria sido feita. "Mas o casamento é difícil, sempre tem um problema pela frente, estou correndo atrás", reforçou Bolsonaro. Segundo o presidente, há a possibilidade de el ir para o PP, porém, a sigla também "precisa querer".