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Eleição

Bolsonaro: aliança para 2022 vai ser formada a partir do início do ano que vem

Bolsonaro avaliou que uma aliança na atual situação nacional vai complicar ainda mais a estabilidade

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 16:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2021 às 16:10
Presidente Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro, Presidente da República Crédito: Jair Bolsonaro
De olho nas eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a aliança política para o pleito vai começar a ser formada a partir do início do ano que vem. Segundo ele, até o momento, "não tem compromisso com Estado", mas disse que evita falar isso para não ter problemas dentro do Parlamento. "Preciso aprovar coisas para o bem do Brasil", pontuou.
Em entrevista à Rádio Capital Notícia - Cuiabá/MT, Bolsonaro avaliou que uma aliança na atual situação nacional vai complicar ainda mais a estabilidade. "Trazer para dentro agora desse turbilhão que a gente vive, do problema que a gente vive aqui, a gente complica mais a situação do Brasil", disse.
Para o pleito, no entanto, o chefe do Executivo permanece sem partido para concorrer. Se dependesse dele, conforme pontua, a escolha já teria sido feita. "Mas o casamento é difícil, sempre tem um problema pela frente, estou correndo atrás", reforçou Bolsonaro. Segundo o presidente, há a possibilidade de el ir para o PP, porém, a sigla também "precisa querer".

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