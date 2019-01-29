Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro agradece orações e atuação da equipe médica
São Paulo

Bolsonaro agradece orações e atuação da equipe médica

O presidente passou por um cirurgia para retirar a bolsa de colostomia nesta segunda-feira (28), no Hospital Albert Einstein

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 16:39

Publicado em 

29 jan 2019 às 16:39
Fachada do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro agradeceu nesta terça-feira (29) as orações recebidas e a atuação da equipe do Hospital Albert Einstein da capital paulista, responsável pela cirurgia. No Twitter, Bolsonaro disse que está bem.
“Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a todos vocês pelas orações! Estou bem”, escreveu.
Segundo o boletim médico, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após a cirurgia que durou sete horas, e reconstruiu o trânsito intestinal.
O presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com os médicos, ele não apresentou sangramentos ou febre nem teve disfunções orgânicas. Bolsonaro foi mantido em jejum e recebe medicamentos para controle de dor, hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose.
Ainda de acordo com o boletim, ele volta a se alimentar por via oral de forma paulatina, após avaliação médica, que será feita diariamente.
Por quatro meses, desde o ataque a faca em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro utilizou bolsa de colostomia. No ano passado, ele passou por outras duas cirurgias de emergência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados