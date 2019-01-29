Bolsonaro agradece orações e atuação da equipe médica

Fachada do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu nesta terça-feira (29) as orações recebidas e a atuação da equipe do Hospital Albert Einstein da capital paulista, responsável pela cirurgia. No Twitter, Bolsonaro disse que está bem.

“Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a todos vocês pelas orações! Estou bem”, escreveu.

Segundo o boletim médico, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após a cirurgia que durou sete horas, e reconstruiu o trânsito intestinal.

O presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com os médicos, ele não apresentou sangramentos ou febre nem teve disfunções orgânicas. Bolsonaro foi mantido em jejum e recebe medicamentos para controle de dor, hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose.

Ainda de acordo com o boletim, ele volta a se alimentar por via oral de forma paulatina, após avaliação médica, que será feita diariamente.