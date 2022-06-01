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Sorteio

Bolão de SC leva prêmio de R$ 117,5 milhões da Mega-Sena

Aposta que acertou as seis dezenas foi feita com 42 cotas na cidade de Blumenau

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 08:28

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 jun 2022 às 08:28
Um bolão com 42 cotas feito em Blumenau (SC) acertou as seis dezenas do Concurso 2.486 da Mega-Sena nesta quarta-feira (4) e vai receber R$ 117,5 milhões. O sorteio ocorreu na noite de hoje (31) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56. 
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A aposta ganhadora, com oito números, foi feita na Loterica da Velha.
A quina teve 231 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 27.876,31 e a quadra teve 15.582 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 590,37.
No próximo concurso, com sorteio na quinta-feira (2), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.
As apostas para os concursos podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Clientes do banco podem usar o Internet Banking Caixa. 
O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

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