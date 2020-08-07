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Apoio financeiro

BNDES aprova R$ 20 milhões para a Embrapii pesquisar soluções nacionais em saúde

O banco espera permitir a entrada no 'mercado de soluções nacionais que atendam também às necessidades do sistema de saúde do país, incluindo tecnologias de combate à pandemia da Covid-19'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 08:42

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:42

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou apoio para projetos de pesquisas nacionais em saúde Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou apoio de R$ 20 milhões para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) realizados em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). O apoio financeiro não é reembolsável e cobre o desenvolvimento das fases finais do projeto.
Com isso, o banco espera permitir a entrada no "mercado de soluções nacionais que atendam também às necessidades do sistema de saúde do país, incluindo tecnologias de combate à pandemia da Covid-19".
Em comunicado, o banco afirma que a parceria atende às necessidades do sistema de saúde do país e o desenvolvimento de tecnologias habilitadoras, como internet das coisas (IoT), sensores, inteligência artificial, novos materiais, entre outras, que auxiliem na retomada da economia.
O projeto também incentiva o uso de tecnologia de alta complexidade, cujo aplicação tende a ser ampliada inclusive no período posterior à superação da pandemia.
"Esta é uma parceria que busca fomentar o desenvolvimento de tecnologias para combate, tratamento e diagnóstico do Covid-19, alavancando recursos públicos e privados. A iniciativa possui alto potencial de gerar externalidades positivas com projetos inovadores que podem dar suporte à retomada gradativa da atividade econômica", ressalta o diretor de Crédito Direto e Garantias do BNDES, Petrônio Cançado, no comunicado.
A participação financeira do BNDES poderá chegar a 50% do total do investimento apoiável, o restante será dividido por aportes não financeiros das Unidades Embrapii (centros de pesquisa credenciados) e contrapartidas das empresas parceiras.

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